Общество 20 февраля 2024, 15:21 Национальный союз защиты прав потребителей: виски отечественного розлива занимает около 70% на российском рынке

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Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с ИА НСН заявил, что доля виски отечественного производства на сегодняшний день занимает на российском рынке до 70%.

По его словам, часть алкоголя маркируется именно в Латвии, от чего сама страна имеет определенный процент. Однако это не означает, что именно Латвия является поставщиком алкогольного напитка.

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«Это обход санкций. Страны везут дистиллят не в Россию официально. Заводы наши заинтересованы в таких поставках», — добавил Шапкин.

Помимо отечественных производителей, виски завозится из Ирландии, Шотландии, Америки, Японии и Китая.