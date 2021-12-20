Национальный плодоовощной союз: запрет на ввоз фруктов из Турции не отразится на ценах

Запрет на ввоз фруктов и овощей, произведенных на отдельных предприятиях Турции, Египта и Ирана не должен спровоцировать рост цен в России. Об этом NEWS.ru рассказал директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

«Подорожания никакого не будет. Потому что эти объемы будут замещены из других стран. Речь же не идет о закрытии каких-то стран, просто будут закрыты конкретные предприятия, в продукции которых найдены опасные превышения пестицидов и агрохимикатов», — сказал Глушков.

Он добавил, что при необходимости другие страны могут увеличить поставки фруктов и овощей в Россию, что исключает возможность дефицита.