Общество 27 июня 2023, 13:36 Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области вновь открыли для туристов

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Челябинский национальный парк «Зигальга» вновь открыли для посещения туристов. Ранее он был закрыт из-за лесных пожаров, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Отмечается, что решение о снятии запрета на вход в лес приняла администрация Катав-Ивановского района.

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Как сообщил RT, на данный момент пожары прекратились, однако это не отменяет необходимости соблюдать все необходимые противопожарные требования.