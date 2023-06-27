27 июня 2023, 13:36
Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области вновь открыли для туристов
Челябинский национальный парк «Зигальга» вновь открыли для посещения туристов. Ранее он был закрыт из-за лесных пожаров, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу нацпарка.
Отмечается, что решение о снятии запрета на вход в лес приняла администрация Катав-Ивановского района.
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Как сообщил RT, на данный момент пожары прекратились, однако это не отменяет необходимости соблюдать все необходимые противопожарные требования.
Пожары
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