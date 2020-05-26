Национальные парки Урала возобновили работу

«С 26 мая можно приехать на однодневную прогулку, для посещения открываются Центральная тропа и Черная скала. Затем предполагается разрешить установку палаток на социально безопасной дистанции на территории приютов. Но это произойдет не раньше, чем начнутся второй и третий этапы снятия противоэпидемических ограничений», — пояснили в пресс-службе.

Посетителей парков будут встречать и регистрировать с соблюдением мер безопасности. Места общего пользования планируют дезинфицировать несколько раз в день.

«„Зюраткуль“ частично открывается для посещения группам до пяти человек и для семей. Также открыто предварительное бронирование гостевых домиков на лето, начиная с 1 июня», — уточнили сотрудники парка.