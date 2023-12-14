Эксклюзив 14 декабря 2023, 13:29 Национальные костюмы и меховая шапка. Гости прямой линии Путина креативно привлекли внимание Гости прямой линии Путина облачились в национальные костюмы

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Президент России Владимир Путин проводит прямую линию и пресс-конференцию. Кадрами обстановки в Гостином Дворе в Москве поделился «360». Судя по ним, некоторые посетители облачились в национальные одежды и надели причудливые головные уборы.

Представители иркутских СМИ решили выделиться другим образом. Они захватили с собой большую игрушку — белого тюленя, привлекающего внимание своим милым видом. Зрители также обратили внимание, что один из посетителей слушал ответы президента, не снимая большой меховой шапки со свисающим звериным хвостом.

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Вопросы к российскому лидеру отображаются на огромных синих экранах, в зале находится множество журналистов и видеокамер.

Президент России отвечает на вопросы журналистов и жителей страны в прямом эфире. За первый час мероприятия он прокомментировал, в частности, ситуацию на Украине и конфликт на Ближнем Востоке и ответил на вопросы, касающиеся российской экономики.