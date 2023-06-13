Общество 13 июня 2023, 15:01 Национальную киберфизическую платформу «Берлога» презентуют на полях ПМЭФ

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Во время работы Петербургского международного экономического форума пройдет презентация Национальной киберфизической платформы «Берлога». Платформа сможет обучать школьников программированию, и также привлечь их к работе технологических кружков и соревнований.

«Берлога» является проектом Агентства стратегических инициатив, Платформы НТИ и Кружкового движения НТИ по массовому вовлечению детей в технологическое образование через мобильные игры. Пилотным регионом для запуска проекта стала Республика Башкортостан.

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Первую игру платформы участники форума смогут протестировать прямо на стенде республики. Кроме того, гости мероприятия пообщаются с ее разработчиками.

Также на ПМЭФ запланировано подписание меморандумов о намерениях развития и реализации Национальной киберфизической платформы с рядом регионов России.

Кроме того, во время работы форума гости смогут посетить площадку «Территория инноваций» от фонда «Росконгресс». В период с 14 по 17 июня ее гости смогут принять участие в дискуссиях по самым актуальным темам технологического развития.