«Национализировать!» Кадыров показал трофейный бронеавтомобиль украинского генерала

Новый бронеавтомобиль генерала украинской оперативной бригады конфисковали на Украине у нацбатальонов. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, бронеавтомобиль полностью новый и совсем не использовался.

Источник фото: t.me/RKadyrov_95

«Видимо, генерал предпочитал отсиживаться в подземном бункере и не позволял подчиненным использовать машину по назначению», — не исключил глава Чечни.

Кадыров показал, что символ украинских националистов он закрыл собственной наклейкой с надписью «Ахмат сила», мечами и флагами России и Чечни.

Источник фото: t.me/RKadyrov_95

«В перспективе я планирую национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных», — пообещал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что у военнослужащих Чечни, которые принимают участие в спецоперации на Украине, уже есть самая лучшая и современная техника, которая позволяет решать все поставленные задачи качественно и оперативно. Он отметил, что новые бронеавтомобили для военных республики закупили за счет Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Я лично проверил их качество, технические характеристики и остался очень доволен увиденным», — подчеркнул Кадыров.

На этой неделе глава Чечни сообщил, что съездил на Украину и оказался в 20 километрах от Киева. По его словам, город уже окружили две группировки чеченских войск. Кадыров призвал ВСУ сдаваться, так как им все равно не победить.