Общество 15 декабря 2023, 17:36 Национализированное имущество Коломойского в Крыму пустили с молотка Недвижимость олигарха Коломойского продали в Крыму за 446 миллионов рублей Unsplash

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Распорядительная дирекция имущества Крыма продала за 446,4 миллиона рублей национализированную недвижимость украинского олигарха Игоря Коломойского*. Об этом свидетельствуют данные систем ГИС «Торги».

Имущество предпринимателя находилось в поселке Партенит в Алуште. Речь идет в том числе о центре водного спорта «Европа». Кроме самого центра в лот вошли бассейны, котельная, противооползневые подпорные стены и общежитие для персонала.

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В 2022 году глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество лиц и организаций, связанных с украинскими властями. С осени 2022 года в республике национализировали около 750 объектов, среди которых квартира жены президента Украины Владимира Зеленского.

В октябре 2023 года Игоря Коломойского* внесли в список террористов и экстремистов в России. В феврале в доме олигарха прошел обыск.

* Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.