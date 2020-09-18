Националисты собрались устроить шествие в память о Тесаке

Националисты решили почтить память умершего в челябинском СИЗО Тесака. 18 сентября они проведут шествие в центре Москвы. Один из организаторов траурного мероприятия рассказал «360» о планах участников шествия.

«Путь будет выбран методом тыка и пройдет максимально мирно, дабы отдать почести Тесаку», — рассказал собеседник. На вопрос о возможных провокаторах, которые могут создать видимость агрессивно настроенной толпы, он ответил, что это невозможно.

«У людей горе, а не агрессия. Агрессоры не смогут провести какую-либо провокацию», — подчеркнул организатор шествия и добавил, что по пути участники собираются организовать мини-мемориал с фотографиями, цветами и свечами.

Тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство националиста Максима Марцинкевича (Тесака) нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Предварительная причина его смерти — суицид. В СК заявили, что перед смертью Тесак признался в серии убийств. Родные и адвокаты Марцинкевича в это не верят.