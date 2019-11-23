Националисты напали на марширующих трансгендеров в Киеве

В Киеве прошел Транс-марш, приуроченный к Международному дню памяти трансгендерных людей. Противники мероприятия пытались помешать его проведению и устроили потасовку с полицией. Шестерых «наиболее активных граждан» задержали, сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Мероприятие проходило на Михайловской площади Киева. В центре города усилили меры безопасности. Для охраны порядка помимо полиции привлекли бойцов Нацгвардии Украины.

«Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия и устроили потасовку с правоохранителями», — заявили в пресс-службе.

Шестерых задержанных отпустили после составления административных протоколов по статье о мелком хулиганстве.

Участники Транс-марша требовали от властей выразить свое отношение к трансгендерным людям, доработать антидискриминационное законодательство и медицинский протокол по трансгендерному переходу, сообщило Hromadske.

Судя по видео с место проведения марша, нападавшие на митингующих, выступали под флагами националистической организации «Традиция и порядок». Это движение было создано в 2016 году ветеранами войны в Донбассе. Оно выступает за «приверженность свободному рынку, христианство и патриотизм», ведет борьбу с ЛГБТ-активистами и российским бизнесом на Украине.