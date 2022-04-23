Минобороны РФ раскрыло данные о потерях в одной из частей Нацгвардии Украины (НГУ). Об этом сообщил ТАСС.

«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 27-й отдельной бригады (в/ч 3066) и 15-го отдельного батальона (в/ч 3055) по состоянию на 29 марта 2022 года», — написали представители ведомства.

Минобороны сообщило, что эти подразделения добровольно покинули 69 человек. Еще один военнослужащий пропал без вести. Место дислокации подразделений ведомство не уточнило.

Подробные данные представители ведомства опубликовали в Telegram-канале. Они отметили, что имеющиеся у них сведения доказывают большие потери численного состава НГУ. В основном эти военнослужащие дезертируют, подчеркнули в Минобороны.

Информацию о численных потерях ВСУ и других военных формирований Украины ведомство получает из реальных документов. Эти данные принадлежали представителям Незалежной.

Минобороны ранее уже публиковало данные о потерях украинской стороны. Ведомство сообщило 19 апреля, что по состоянию на 29 марта в военной части 3027 было 15 погибших и 55 раненых и контуженных. Также Минобороны заявило о 57 дезертирах.