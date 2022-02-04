Наценку магазинов на важные продукты ограничат в России

Наценку российских магазинов на важные продукты решили ограничить до 5%. Список таких товаров составит Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«По итогам совещания были достигнуты договоренности о том, что Минсельхоз и Минпромторг с ФАС будет разрабатывать перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка [до 5%], с указанием конкретных позиций», — привело РИА «Новости» слова одного из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продукты.

Собеседник агентства уточнил, что в список войдут наиболее востребованные продовольственные товары. В качестве примера он назвал хлеб и молочные продукты. Также на совещании заявили о планах уже сейчас зафиксировать наценку до 5% на борщевой набор. При этом овощи разделят по категориям, чтобы люди могли выбирать и более дорогие товары.

«Снова хотят зафиксировать цены на сахар: в рамках соглашения зафиксируется цена, как в прошлом году», — заявил участник встречи.

За выполнением рекомендаций магазинами будет следить ФАС. Как уточнил собеседник агентства, ограничение наценки не приведет к уменьшению цен на продукты, так как меры не являются рыночными.