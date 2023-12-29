Общество 29 декабря 2023, 17:33 Нацбатальон «Айдар» внесли в список террористических организаций ФСБ включила батальон ВСУ «Айдар» в перечень террористических организаций Laurel Chor/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Украинский батальон «Айдар»* попал в список террористических организаций. Информацию об этом опубликовал сайт ФСБ.

Подразделение ВСУ внесли в список запрещенных организаций по решению Южного окружного военного суда. Батальон «Айдар»* занял в едином реестре террористических сообществ 49-ю строчку.

Реклама

Это вооруженное формирование создали в мае 2014 года. Свое название батальон «Айдар»* получил от реки, около которой проходил бой подразделения ВСУ.

Ранее Следственный комитет России обвинил в терроризме командующего ВВС Украины Николая Олещука и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Суд заочно арестовал главу ГУР за 104 преступления, в том числе за совершение теракта. По версии ФСБ, Буданов мог являться одним из организаторов подрыва Крымского моста.

* Признан террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.