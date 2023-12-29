29 декабря 2023, 17:33
Нацбатальон «Айдар» внесли в список террористических организаций
ФСБ включила батальон ВСУ «Айдар» в перечень террористических организаций
Украинский батальон «Айдар»* попал в список террористических организаций. Информацию об этом опубликовал сайт ФСБ.
Подразделение ВСУ внесли в список запрещенных организаций по решению Южного окружного военного суда. Батальон «Айдар»* занял в едином реестре террористических сообществ 49-ю строчку.
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Это вооруженное формирование создали в мае 2014 года. Свое название батальон «Айдар»* получил от реки, около которой проходил бой подразделения ВСУ.
Ранее Следственный комитет России обвинил в терроризме командующего ВВС Украины Николая Олещука и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Суд заочно арестовал главу ГУР за 104 преступления, в том числе за совершение теракта. По версии ФСБ, Буданов мог являться одним из организаторов подрыва Крымского моста.
* Признан террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.
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