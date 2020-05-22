НАТО призвало Россию выполнить требования США по открытому небу

«В течение многих лет Россия вводила ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе над Калининградом и вблизи границы с Грузией», — сказано в заявлении по итогам встречи.

По словам Столтенберга, «постоянное избирательное выполнение Россией своих обязательств» подрывает вклад этого договора «в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе».

Генсек напомнил, что США объявили о выходе из договора в течение полугода, однако «могут пересмотреть это решение», если Россия будет неукоснительно придерживаться договоренностей.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу. МИД России назвал это решение прискорбным шагом.

Договор действует с 2002 года на территории 34 стран-участниц. Помимо России и США это Великобритания, Канада и большинство европейских стран. Соглашение позволяет странам проводить разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы быть в курсе военной активности соседей.