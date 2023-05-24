Общество 24 мая 2023, 10:24 НАТО призвали усилить политику сдерживания в Черном море из-за российского флота

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НАТО может достичь более убедительного сдерживания Черноморского флота России за счет наращивания военного присутствия в регионе. С такими идеями выступили в Польском институте международных отношений (PISM), написал RT.

В сообщении организации говорится, что российский флот опасен не только для военного блока, но и для стран-партнеров.

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«Деятельность Черноморского флота России, энергетический шантаж и блокирование морских путей сообщения представляют угрозу для альянса и его государств-партнеров (Молдавии, Украины, Грузии)», — сказали в Польском институте.

Кроме того, альянсу порекомендовали более тесно сотрудничать с Евросоюзом.