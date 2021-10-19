НАТО назвали недоговороспособным партнером в Совфеде

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Fасеbооk прокомментировал недавнюю высылку восьми сотрудников российской дипмиссии при НАТО. Сенатора процитировал RT.

Сенатор заметил, что решение о высылке российских дипломатов не было обосновано. По мнению Косачева, беда Североатлантического Альянса заключается в том, что военный блок не может ни с кем поддерживать отношения на равных, «в упоении своей мощью».

«Приходится констатировать, что в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнером», — подчеркнул член Совфеда.