facebook_pixel
    19 октября 2021, 12:30

    НАТО назвали недоговороспособным партнером в Совфеде

    Сенатор Косачев: в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнером

    Артур Блянихов

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Fасеbооk прокомментировал недавнюю высылку восьми сотрудников российской дипмиссии при НАТО. Сенатора процитировал RT.

    Сенатор заметил, что решение о высылке российских дипломатов не было обосновано. По мнению Косачева, беда Североатлантического Альянса заключается в том, что военный блок не может ни с кем поддерживать отношения на равных, «в упоении своей мощью».

    «Приходится констатировать, что в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнером», — подчеркнул член Совфеда.