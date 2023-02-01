Важное 01 февраля 2023, 13:04 НАТО круглосуточно использует военную инфраструктуру против России — Песков Песков: НАТО круглыми сутками использует всю военную инфраструктуру против России Defense.gov

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Вся военная инфраструктура НАТО, включая спутниковую систему, круглосуточно работает против России, действуя в интересах властей Украины, заявил прессе-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские власти не могут не замечать эти враждебные действия, сообщил ТАСС.

«Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки, в режиме 24/7 работают в интересах Украины», — подчеркнул представитель Кремля.

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Эти действия блока, по его словам, создают «весьма особенные» и враждебные условия для России.

В НАТО при этом считают, что не являются стороной конфликта на Украине. Однако генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно выступал с призывами наращивать военную помощь ВСУ, а также заверял, что блок будет помогать украинской стороне столько, сколько нужно.

В России в ответ на подобные призывы не раз предупреждали, что накачивание Украины вооружением только затягивает конфликт и усугубляет ситуацию. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что страны НАТО мечтают о стратегическом поражении России, но этим мечтам не суждено сбыться.