Миронов призвал переименовать Калининград и наткнулся на критику

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал переименовать Калининград и повысить статус области. В качестве названий он предложил Владибалтийск и Балтийский край. Его идею уже раскритиковали коммунисты.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», — написал Миронов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что такие названия придадут региону звание западного форпоста страны. При этом он подчеркнул, что окончательное решение должны принимать калининградцы. На предложение депутата ответил председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

«Наша партия „Коммунисты России“ категорически против. Осуждаем Миронова за это предложение», — сказал он РИА «Новости».

Малинкович выступил со встречным предложением. По его словам, Миронову стоит переименовывать не город с областью, а свою дачу.