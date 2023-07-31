Общество 31 июля 2023, 18:24 Наталья Шатохина из «Вечерней Москвы» победила в конкурсе репортажной фотографии «Сибирьфотофест-Тобол»

Читать 360tv в

Бильд-редактор, фотокорреспондент «ВМ» Наталья Шатохина одержала победу в XXII конкурсе репортажной фотографии «Сибирьфотофест-Тобол», который прошел 30 июля в Тобольске, передала «Вечерняя Москва».

Шатохина представила цикл фотографий под названием «Дом снега» в номинации «ЭКОмир: природа, человек, гармония». Все ее работы были сделаны во время учебной практики в поселке Шерегеш Кемеровской области.

Реклама

В будущем Наталья мечтает сделать цикл фотографий про биологов, которые занимаются изучением планеты.

Всего на форум поступило 464 заявки от авторов из России, Белоруссии и Китая.