Наталья Поклонская связала новогоднее желание с Украиной

Наталья Поклонская, размышляя о новогоднем желании, призналась, что прежде всего она желает мира и счастья каждому и в России и в Украине. Также депутат призналась, что ее личная мечта связана с собственным вкладом в жизнь многих. Поклонская рассказала, что хотела бы делать мир лучше, а людей счастливее. Она посоветовала каждому начать с себя и поделится радостью со своими близкими.

«Я бы хотела, чтобы от моей работы страна укреплялась, люди получали добро, справедливость. Становились счастливее, добрее. Страны примирялись. И на все это хотелось запаса бы мудрости, сил, терпения, любви, счастья, добра и всего остального. Словом, всего самого хорошего, что можно получить на этой Земле, конечно, хотелось бы себе и всем остальным. Потому что, если ты один счастливый, а вокруг тебя несчастные люди, это неправильно. Это уже не счастье, а, наоборот, какое-то горе. Поэтому нужно желать счастья себе и окружающим. И всем, всем-всем-всем людям России и Украины. И мира нашим странам. Чтобы мы друг к другу могли ездить в гости. Мы в Киев, они к нам в Москву. Это правильно и нормально. Чтобы мы развивались, процветали. И, конечно же, у каждого человека была такая реализация, самореализация, от которой он бы получал счастье. В том числе, и себе такого же желаю», — рассказала Поклонская.

Она готова призналась, что Украина для нее всегда будет родной. Также она пожелала успехов Владимиру Зеленскому, выразив надежду, что у него может получиться навести в стране порядок.

«Украина — родная. Я могу говорить на украинском языке. Я знаю эту страну, я знаю культуру, традиции. И знаю, что сегодня с ней делают вот эти, которые еще остались, прыгающие, с кастрюлями на головах. Когда в 2013-м году они устраивали переворот, а сегодня прячутся… Но я желаю успехов Владимиру Зеленскому, чтобы он поскорее навел порядок, и страна стала процветать и в правильное русло повернулась. И вместе с Россией, вместе с нами пошла шагом в Европу, развивались, с учетом национальных интересов каждой страны», — заключила Наталья Поклонская.