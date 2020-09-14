Наталья Поклонская направила в ООН информацию о водоснабжении Крыма

«Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду», — процитировало политика ИА НСН.

По словам депутата, Киев нелегально перекрыл поступление воды по Северо-Крымскому каналу «из международной реки Днепр». Как пишут СМИ, в материалах говорится о том, чем чревато перекрытие канала. В числе последствий опустошение водохранилищ, перебои с водоснабжением городов и засоление почв. Поклонская призвала Бачелет к осуждению действий Киева.