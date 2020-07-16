«Наталья отметает систему»: психолог объяснила значение татуировки Поклонской
Психолог Наталья Малышева объяснила значение татуировки на руке депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской, которую заметили подписчики на фото в новой Instagram-публикации политика.
«Одно дело, когда по зову моды делают тату подростки и совсем другое, когда на такое решаются те кому за 30», — подчеркнула специалист.
По ее словам, картинки на теле могут рассказать многое о внутреннем мире человека. Малышева считает, что изображенная на руке девушки птица символизирует свободу, информирует ИА Nation News.
«Птица — свобода во всем! Наталья отметает систему с ее порядками и законами», — заявила эксперт.
Психолог пояснила, что Поклонская устала слушать указания других людей и хочет независимости. Как считает специалист, в жизни депутата наступил переломный этап. Она уточнила, что в настоящий момент у политика происходят важные изменения в мировоззрении.