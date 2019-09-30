Наталья Бочкарева оказалась злостной нарушительницей ПДД

СМИ узнали подробности задержания Бочкаревой с кокаином в трусах Подробнее

По данным kp.ru, всего Бочкарева получила 67 штрафов на общую сумму 25 750 рублей. Большинство из них уже оплачено, долг актрисы составляет 5500 рублей. Последний раз Бочкареву оштрафовали в субботу, 28 сентября.

По информации mk.ru, штрафы были выписаны за превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Не менее восьми квитанций до сих пор не погашены.

28 сентября на Стромынке задержали Cadillac под управлением Бочкаревой, рассказали в МВД. У женщины нашли пакет с кокаином. По данным РЕН ТВ, машину остановили из-за подозрительного вождения.

«Видео смонтировано». Бочкарева продолжает отрицать задержание Подробнее

На видео задержания актриса представляется и рассказывает, что у нее имеется «мешочек с остатками наркотического средства — кокаина». На вопрос, где он находится, Бочкарева показывает руками на низ живота и произносит: «Ну, скажем, здесь, во мне». При ней обнаружили 0,69 грамма кокаина.

Позднее Бочкарева стала опровергать информацию о своем задержании.

Наталья Бочкарева известна по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе».