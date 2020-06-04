    04 июня 2020, 08:27

    Наступление второй волны коронавируса связали с погодой летом

    Юлия Булыгина

    Сроки наступления второй волны коронавируса будут зависеть от того, каким будет лето. Но полностью ее избежать, как считают врачи, невозможно.

    «Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», — заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ Управления делами Президента РФ Екатерина Трифонова, ее цитирует РИА «Новости».

    Врач отметила, что считает практические невозможным отсутствие второй волны. Это связано с новизной вируса и низкой долей населения, которая имеет к нему иммунитет.

    В то же время Трифонова уверена, что интенсивность второй волны будет меньше, поскольку определенная часть россиян уже переболела COVID-19.

    Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года, с января вирус стал распространяться по другим странам. В России, по информации на 3 июня, выявили более 432 тысяч больных COVID-19. Погибли 5,2 тысячи пациентов.

    Власти считают, что пик эпидемии коронавируса в России уже пройден.