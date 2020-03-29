Наступление пика коронавируса определили для России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекции в России может наступить только через месяц, а может, и позже. Такое мнение выразил вирусолог Анатолий Альштейн.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», — сказал Альштейн в эфире НСН.

По мнению Альштейна, ограничительные меры, введенные в России, могут замедлить распространение коронавируса. Однако он заявил, что полностью остановить эпидемию одним разобщением не получится.

В России, по последним данным, зафиксировали 1264 случая коронавируса. С 28 марта начался нерабочий период, когда всем рекомендовали оставаться дома. До 5 апреля будут работать только магазины с продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки.

При выходе на улицу россиянам посоветовали соблюдать дистанцию, сторониться людей с респираторными заболеваниями, а в магазинах использовать перчатки. Дома руки нужно тщательно помыть, а телефон — продезинфицировать. При возвращении из путешествия дезинфицировать нужно также паспорт, передает «Царьград».