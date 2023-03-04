Общество 04 марта 2023, 03:34 Настроения на рынке труда улучшились в России «Известия»: настроения медиков и специалистов по добыче сырья улучшились на рынке труда РИА «Новости»

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Настроения медиков и специалистов в сфере добычи полезных ископаемых улучшились на рынке труда в феврале текущего года. Хуже всего приходится IT-специалистам, профессионалам в сфере развлечений и массмедиа, сообщили «Известия».

Такие результаты показало исследование сервиса по поиску работы HeadHunter. Согласно опросу, общий индекс самочувствия работника за год вырос. Эксперты связывают восходящую динамику с исторически низким уровнем безработицы, из-за чего в стране усилилась конкуренция за персонал.

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Показатель индекса самочувствия на рынке труда в январе — марте текущего года достиг максимальных значений, начиная со II квартала прошлого года. Он складывается из оценки стабильности труда на текущем месте, сложности и критичности поисков работы, готовности снизить зарплатные ожидания и шансов устроиться на новое место в ближайшей перспективе.

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На положительную динамику индекса оказывает влияние исторически низкий уровень безработицы — 3,6% в январе. Также играет роль снижение конкуренции в получении работы — с пяти-шести человек на место в 2022 году до трех-четырех в 2023 году. Число открытых вакансий восстановилось почти до начала 2022 года и составило более одного миллиона.

Улучшение настроений медиков и добытчиков сырья превысило досанкционные показатели. Это объясняется падением конкуренции за рабочие места в этих двух профессиональных областях по сравнению с 2022 годом. Число вакансий по указанным профессиям продолжает расти.

Ранее сообщалось, что российский рынок труда столкнулся с дефицитом соискателей. В IV квартале 2022 года на каждого неработающего россиянина приходилось в среднем 2,5 вакансии. Этот показатель стал рекордным с 2005 года.