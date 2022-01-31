Настроение Путина в Сети привязали к его любимым галстукам. Видео

Радиостанция «Маяк» на своем Telegram-канале показала, как менялись галстуки президента России Владимира Путина в течение прошлой недели.

Авторы видео отметили, что Путин пребывал в улыбчивом настроении во вторник и среду, когда на нем был галстук бордового цвета.

Ранее Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал распоряжение правительству совместно с Генпрокуратурой и Советом при президенте РФ проанализировать закон о регулировании деятельности НКО и СМИ, объявленных иноагентами.

Глава государства поручил обсудить закон и недочеты в нем.