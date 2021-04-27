Петрова и Боширова решили сделать брендом настольной игры

В Роспатент подали документы на регистрацию товарного знака «Петров и Боширов». Подмосковная компания «Дельта» решила создать под этим брендом настольную игру. Директор предприятия Андрей Цветков рассказал «360» о концепции будущей бродилки.

«Дельта» занимается выпуском интеллектуальных игр и научных развлечений для детей старшего возраста. На рынок настольных игр компания хотела выйти давно.

«В ходе обсуждения нашей первой игры возникла безумная на первый взгляд идея назвать настольную игру-бродилку „Приключения Петрова и Боширова“. Мы задумались, почему бы и нет — новостной фон подготовлен, тема у всех на слуху», — пояснил Цветков.

В компании не опасаются негативной реакции на продукт, поскольку полагают, что адекватные и здравомыслящие люди понимают нелепость обвинений против Петрова и Боширова.

«Концепция такая: Петров и Боширов будут неким российским аналогом мистера Бина. Игра будет классической бродилкой с тестами и вопросами на эрудицию, на интеллект, логическими задачами, обязательно с юмором», — уточнил директор «Дельты».

Сейчас в компании ждут ответа от Роспатента: в ведомстве проверяют возможность регистрации товарного знака. Как только будет дано добро, начнется разработка игры. Следующим этапом развития проекта Цветков назвал выход на иностранный рынок.

«Подача определенными СМИ того, что Петров и Боширов виновны во всех мыслимых и немыслимых преступлениях современности, должна быть нелепа для людей с достаточным интеллектом», — заключил Андрей Цветков.