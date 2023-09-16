Общество 16 сентября 2023, 09:39 Настойчивый мошенник более 1000 пытался дозвониться до абонента «Билайна» «Билайн»: мошенник за девять минут 1414 раз безуспешно пытался позвонить жертве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мошенник пытался дозвониться до потенциальной жертвы в течение девяти минут, совершив 1414 попыток. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе «Билайна».

В компании-операторе связи отметили, что за август антимошенническая программа защитила от подозрительных звонков более 23 тысяч абонентов. Один из случаев оказался примечательным.

Реклама

«Самая долгая „атака“ в августе длилась порядка девяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными», — рассказали в «Билайне».

Ранее в столице телефонные мошенники выманили 635 тысяч рублей у 94-летнего генерал-полковника. Пожилому мужчине позвонила некая женщина, представившаяся его внучкой. Она сообщила, что попала в ДТП и нуждается в деньгах. Пострадавший передал деньги через курьера, а потом перезвонил уже настоящей внучке, которая сказала, что ни в какую аварию не попадала. Мошенников ищет полиция.