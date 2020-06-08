Настоятель московского храма умер из-за COVID-19

Настоятель столичного храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев скончался от осложнений из-за COVID-19. Об этом рассказали в РПЦ.

Он умер 8 июня, уточняется в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Васильев не первый священнослужитель, который умер после коронавируса. Так, в мае от последствий вируса скончался главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон.

А в начале июня митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от двусторонней пневмонии. При этом точно не известно, был ли у него COVID-19.

Протоиерей Димитрий Смирнов был одним их тех представителей РПЦ, кто заразился коронавирусом и попал в больницу. Позже стало известно, он смог побороть COVID-19.

Во время эпидемии коронавируса в России верующих попросили не ходить в храмы во избежание заражения.

Сейчас в некоторых регионах, например в Подмосковье, церкви опять открыли. Однако богослужения пока проводят на свежем воздухе, а прихожан просят посещать храмы не группами, а в индивидуальном порядке.