Хабиров признался, что раньше считал теорию общественного договора абстрактной идеей. Однако теперь, из-за распространения коронавирусной инфекции, люди стали свидетелями особенного общественного договора.

Граждане согласны претерпевать определенные ограничения, чтобы руководство страны предприняло адекватные действия и создало условия для скорейшей победы над коронавирусом.

«Это самый настоящий общественный договор, потому что огромное количество людей удержать в квартирах, выполнять режим самоизоляции, когда на улице появляется солнце — это невероятно сложная задача», — признал глава республики.