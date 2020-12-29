«Настоящий духовник так не поступит»: сектовед объяснил, зачем схиигумен Сергий склонял прихожан к самоубийству

Сектовед Александр Невеев в беседе с «360» признался, что поведение экс-схиигумена Сергия с прихожанами настораживает. Эксперт уверен, что отлученный от церкви призывал своих последователей к самоубийству. Он также отметил оперативную работу спецслужб, которая увела людей от беды.

«Конечно, произошедшее в этом монастыре не может не настораживать. Дело в том, что 5 декабря 2020 года в сеть была выложена очередная встреча бывшего схиигумена Сергия с его адептами. На этой встрече он по сути призывал их к самоубийству, прямо задавал вопрос о том, готовы ли они пойти на крест, готовы ли они умереть, пролить свою собственную кровь», — рассказал Невеев.

Вероятно, Сергий и его адепты считают, что эти действия на самом деле необходимы для спасения страны. Но и это поведение объяснимо.

«Конечно, когда секта оказывается в тупике, когда действия силовиков, когда реакция общества загоняет его в угол, то такой сценарий вполне стандартен. Это случается очень часто — загнанные в угол секты направляют своих адептов, заставляют их или подклеивают к совершению самоубийства», — объяснил эксперт.

Невеев отметил, что в ряде случаев происходят массовые самоубийства, например, самосожжения.

«Мы это все видели и в русской истории, <…>. Мы это видели и в истории всего мира. И многие и современные секты уже в 20-м веке, тоже подобные вещи совершали. Поэтому здесь нужно поставить пять с плюсом нашим силовым структурам за то, что они сработали быстро, четко и отреагировали вовремя», — отметил он.

В начале декабря в Интернете появилось это видео с сомнительными высказываниями и уже в конце месяца героя ролика задерживают. И все это для того, он не смог по-прежнему оказывать такого рода воздействия на своих прихожан, склоняя их в смерти, считает сектовед.

«Необходимо отметить, что эти высказывания, они тоже рассматривали не просто так, а в контексте. Дело в том, что схиигумен Сергий открыто призывал несколько месяцев назад представителей силовиков, военных к каким-то массовым акциям неповиновения», — сообщил он.

Но тогда никто из сотрудников не отреагировал. Скорее всего, экс-схиигумен почувствовал, что никто не хочет за него умирать и решил воспользоваться последним средством.

«Он достаточно подло посчитал нужным подталкивать к совершению такого рода насильственных противоправных деяний. Вот этих несчастных женщин, которые ему верят, считают его старцем, считают его человеком подлинно-духовным, и повторюсь, что это достаточно закономерный сценарий», — заключил собеседник «360».

Он отметил, что секты часто понимают, что ресурсы воздействия на реальный мир исчерпаны, поэтому они начинают склонять к самоубийствам своих последователей. Невеев подчеркнул, что настоящий духовник никогда не станет подталкивать к катастрофическим для жизни человека действиям.

Минувшей ночью бывшего схиигумена Сергия задержали после того, как омоновцы взяли под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Ему предъявили обвинение по трем статьям: о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.