Общество 14 августа 2023, 10:33 «Настоящие герои». Собянин — о вкладе строителей в развитие Москвы Мэр Москвы Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве отметили День строителя. Мэр города Сергей Собянин поздравил профессионалов и выразил им благодарность за вклад в развитие столицы. Свои пожелания он написал в личном блоге.

«Вы — настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы. Ваши руки возводят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают наш город еще прекраснее», — подчеркнул он.

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Собянин отметил профессионализм столичных строителей. По его словам, они умеют преодолевать различные трудности при возведении зданий.

Мэр пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов и интересных проектов.

Ранее Собянин подвел итоги работы Стройкомплекса за семь месяцев. Он рассказал, что за это время в Москве построили 62 объекта социальной инфраструктуры. Появились новые школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы.