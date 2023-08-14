14 августа 2023, 10:33
«Настоящие герои». Собянин — о вкладе строителей в развитие Москвы
Мэр Москвы Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником
В Москве отметили День строителя. Мэр города Сергей Собянин поздравил профессионалов и выразил им благодарность за вклад в развитие столицы. Свои пожелания он написал в личном блоге.
«Вы — настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы. Ваши руки возводят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают наш город еще прекраснее», — подчеркнул он.
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Собянин отметил профессионализм столичных строителей. По его словам, они умеют преодолевать различные трудности при возведении зданий.
Мэр пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, успехов и интересных проектов.
Ранее Собянин подвел итоги работы Стройкомплекса за семь месяцев. Он рассказал, что за это время в Москве построили 62 объекта социальной инфраструктуры. Появились новые школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы.
Сергей Собянин
Москва 2023
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