Общество 30 августа 2023, 11:53 Наставников юных инженеров в Москве пригласили на курсы «Академия робототехники» Сергунина: начался прием заявок на курсы «Академия робототехники» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве стартовал прием заявок на курсы «Академия робототехники», предназначенные для педагогов из столицы и Подмосковья. Об этом рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Заявки на участие будут принимать до 1 октября, а занятия пройдут с 12 по 15 октября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

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На курсах педагоги будут углубленно изучать международные образовательные соревнования по робототехнике, связанные с областями наук, технологий, инженерного искусства, творчества и математики (STEAM).

Обучение проведут с учетом возрастных групп их учеников: младшей дошкольной категории «Лига открытий», младшей школьной «Лига исследований», средней школьной «Лига решений» и старшей категории «Лига технологий».

В рамках обучения педагоги также узнают о регламенте национального чемпионата по робототехнике «Красноярск 5.0». Его участники должны будут выполнить задания с использованием собственных роботов. Важной частью соревнования станет разработка исследовательских проектов.

Соревнования по робототехнике проводятся в Москве с 2020 года. Они помогают юным инженерам раскрыть свой потенциал, научиться работе в команде и заявить о себе. Для успешного выступления ребятам необходимы помощь и поддержка подготовленных наставников. На их обучение и направлены новые курсы Наталья Сергунина

Имена победителей и призеров чемпионата опубликуют на государственном информационном ресурсе «Таланты России», а старшеклассникам присудят дополнительные баллы ЕГЭ.

В соревнованиях по робототехнике, организованных ресурсным центром профнавигации и развития компетенций, уже приняли участие около 1,2 тысячи учеников в возрасте от 4 до 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что школьников в Москве познакомят с азами робототехники на акции «Первоклассный сентябрь».