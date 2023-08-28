Общество 28 августа 2023, 14:29 Наставника Набиуллиной госпитализировали в тяжелом состоянии Mash: экс-министра экономики Ясина госпитализировали с отеком головного мозга РИА «Новости»

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Бывший министр экономики России профессор и доктор экономических наук Евгений Ясин попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы указали, что Ясина госпитализировали с отеком головного мозга. Кроме того, у 89-летнего экс-министра возникли проблемы с работой сердца.

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Состояние известного экономиста осложнили сопутствующие заболевания. По данным Mash, пациент отказывается от воды и пищи, у него наблюдается нарушение сознания.

Ясин стал одним из главных реформаторов 1990-х годов. Профессор участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу Советского Союза к рыночной экономике. Доктора наук назначили министром экономики в ноябре 1994 года.

Ясин был первым наставником главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Руководитель ЦБ занимала при нем должности в министерстве экономики.