«Настало время определиться». Валуев призвал россиян поддержать президента

Президент России Владимир Путин взвалил на себя огромную ответственность, и сегодня ему требуется поддержка. Оставаться в стороне в этой ситуации россияне не могут и должны определиться со своей позицией. Об этом в своем обращении к согражданам заявил депутат Госдумы Николай Валуев. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ситуацию, в которой сейчас оказалась страна, Валуев назвал непростой и подчеркнул, что равнодушным в этой ситуации не может оставаться ни один россиянин.

«Моя хата с краю — этот принцип больше не работает. Страусиная политика никогда ни к чему хорошему не приводила. Настало время определиться. Наш президент взвалил на себя огромную ответственность. Я считаю, что надо его поддержать, чтобы довести дело до конца», — заявил депутат.

Валуев подчеркнул, что сегодня это дело касается каждого и повлияет на будущее детей и внуков.

Российские военные продолжают проведение специальной операции по демилитаризации Украины. Соответствующий приказ отдал президент России Владимир Путин в ответ на обращение за помощью от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.

Российский лидер отметил, что жители Донбасса на протяжении многих лет подвергались геноциду и издевательству со стороны Киева, а сейчас существует угроза серьезного наступления. Министерство обороны России заявило, что в ходе специальной военной операции основные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.