«Настаиваем, чтобы их подписали»: врачи онкоцентра Блохина передали заявления на увольнение

Свои заявления об уходе из НИИ детской онкологии и гематологии написали десять врачей. Об этом «360» рассказал заместитель директора по перспективному развитию МНИЦ онкологии имени Блохина Максим Рыков. Он также намерен уйти из НИИ.

«Уже все им передали заявления. Правда, [Ивана] Стилиди (глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина — прим. ред.) на месте не было. Мы настаиваем на том, чтобы их подписали», — заявил Рыков, который также является сотрудником НИИ детской онкологии и гематологии (входит в состав онкоцентра имени Блохина).

Он рассказал, что за последние два года из НИИ уволились пять человек.

Мне только что звонил Леонид Михайлович Рошаль, который тоже пытается разобраться в этой ситуации. Он сказал, что это недопустимая вещь — оставлять больных, и призвал этого не делать. Я ему сказал, что недопустимая вещь — это назначать такого директора, как [Светлана] Варфоломеева Максим Рыков.

«Не было еще ни одного заявления»: Рошаль — об увольнениях в онкоцентре Блохина Подробнее

По словам Рыкова, Варфоломеева на протяжении нескольких месяцев принуждала всех тех людей, кто написал заявление, сделать это.

«Так чего же теперь испугались?» — задался вопросом Рыков.

Он добавил, что медицинские сестры подыскивают себе работу и тоже в ближайшее время напишут заявления.

Также врач рассказал, что увольняющихся медиков не позвали на брифинг по результатам проверки Минздрава. «Нас туда не позвали. Эти люди боятся открытого диалога», — ответил он.

Однако Рыков пообещал, что в скором времени он и его коллеги тоже соберут пресс-конференцию и пригласят туда оппонентов.

«Мы уверены, что они струсят и не придут», — сказал Рыков.

Скандал разгорелся после того, как врачи из НИИ детской онкологии и гематологии записали видео, в котором потребовали уволить нового директора медучреждения Светлану Варфоломееву. Они отметили, что если этого не произойдет, они уйдут с работы.

После этого в СМИ появилось заявление главы НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Ивана Стилиди. Он рассказал об освобождении от должности замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича.

«За хамское поведение я, как руководитель центра, вынес ему выговор», — сказал он. Стилиди отметил, что Менткевич занимал две должности. С одной из них он и был якобы уволен.