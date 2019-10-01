«Настаиваем, чтобы их подписали»: врачи онкоцентра Блохина передали заявления на увольнение
«Уже все им передали заявления. Правда, [Ивана] Стилиди (глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина — прим. ред.) на месте не было. Мы настаиваем на том, чтобы их подписали», — заявил Рыков, который также является сотрудником НИИ детской онкологии и гематологии (входит в состав онкоцентра имени Блохина).
Он рассказал, что за последние два года из НИИ уволились пять человек.
Мне только что звонил Леонид Михайлович Рошаль, который тоже пытается разобраться в этой ситуации. Он сказал, что это недопустимая вещь — оставлять больных, и призвал этого не делать. Я ему сказал, что недопустимая вещь — это назначать такого директора, как [Светлана] ВарфоломееваМаксим Рыков.
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По словам Рыкова, Варфоломеева на протяжении нескольких месяцев принуждала всех тех людей, кто написал заявление, сделать это.
«Так чего же теперь испугались?» — задался вопросом Рыков.
Он добавил, что медицинские сестры подыскивают себе работу и тоже в ближайшее время напишут заявления.
Также врач рассказал, что увольняющихся медиков не позвали на брифинг по результатам проверки Минздрава. «Нас туда не позвали. Эти люди боятся открытого диалога», — ответил он.
Однако Рыков пообещал, что в скором времени он и его коллеги тоже соберут пресс-конференцию и пригласят туда оппонентов.
«Мы уверены, что они струсят и не придут», — сказал Рыков.
Скандал разгорелся после того, как врачи из НИИ детской онкологии и гематологии записали видео, в котором потребовали уволить нового директора медучреждения Светлану Варфоломееву. Они отметили, что если этого не произойдет, они уйдут с работы.
После этого в СМИ появилось заявление главы НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Ивана Стилиди. Он рассказал об освобождении от должности замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича.
«За хамское поведение я, как руководитель центра, вынес ему выговор», — сказал он. Стилиди отметил, что Менткевич занимал две должности. С одной из них он и был якобы уволен.