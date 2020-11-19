Наследство Жванецкого хотят разделить вдова, сын и 5 внебрачных детей

Наследство писателя оценивается как минимум в 150-200 миллионов рублей.

За Жванецким числится элитная квартира площадью около 250 квадратных метров в Старопименовском переулке Москвы. Стоимость жилплощади оценивается приблизительно в 90 миллионов рублей. Сейчас там живет законный 25-летний сын от супруги Натальи Дмитрий Жванецкий.

Загородный дом Жванецкого стоит минимум 50 миллионов рублей. В собственности сатирика также находится дом над обрывом в родной Одессе. Как почетному жителю города, ему выделили участок земли в курортном районе Аркадии. Помимо этого, сатирик владел недвижимостью в Америке, а еще у него остались крупные счета в банках.

Кроме того, имеется интеллектуальное наследие, на которое вправе претендовать наследники.

Сейчас насчитывается семеро возможных наследников — вдова, две дочери и четыре сына. Из детей только один рожден в официальном браке. Между собой внебрачные дети писателя не общаются.

Дочь Жванецкого Ольга родилась в 1976 году во время случайного романа. Елизавета Гайдук появилась на свет в 1978-м, ее мама — художница Надежда Гайдук, прожившая с сатириком в гражданском браке 10 лет. Сын Максим Умаров живет в Америке с детства, туда его увезла мама, химик Венера Умарова. Андрей Рывкин родился в 1983 году от Регины Рывкиной, сиделки матери Жванецкого. Дмитрий Жванецкий появился на свет в 1995 году. Он — единственный ребенок сатирика, который носит его фамилию. Его мать Наталья Жванецкая — последняя жена писателя, которая с 1990 года жила с ним в гражданском браке, а с 2010 года — в официальном.Также на наследство претендует Григорий, мать которого, Инна, была бывшей домработницей Жванецкого.