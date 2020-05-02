Российское издательство решили засудить в Германии за книгу про нацистский артефакт

Российскому издательству пригрозили судом в Германии за якобы искажение исторической действительности и нарушение неких авторских прав. Автор книги «Кортик фон Шираха», из-за которой начался весь сыр-бор, Рубен Маркарьян даже обрадовался этой новости.

Судиться с издательством хотят из-за высказывания одного из героев романа. Его прототипом стал нацистский преступник, чьи родственники забеспокоились об искажении слов предка.

«Я одновременно удивился и обрадовался, потому что лучшего пиара для книги, чем суд, не существует. Но удивление у меня вызвало то, что это в период карантина такое происходит. Суды-то, вроде, не особо работают. С другой стороны — самое время. Люди сейчас активно читают — все равно дома сидят», — рассказал «360» Маркарьян.

Писатель задался вопросом: о каких авторских правах может идти речь? В книге он цитировал Гитлера и Геббельса из первоисточника. Собеседник заявил, что лучшего подарка для себя к 9 Мая, чем этот суд, он не мог и придумать.

«Кортик фон Шираха» — это историко-фантастический детектив. Главный герой книги — российский адвокат Артем Каховский. Он попадает в историю, связанную с ритуальным кинжалом лидера «Гитлерюгенда» Бальдура фон Шираха.