15 февраля 2024, 20:03
Наследие форума «Россия» сохранят в национальном центре
Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия»
Президент Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума. Решение он принял по итогам встречи с главами муниципальных образований, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент уточнил, что предложения должны поступить от администрация президента России, правительства и исполнительных органов субъектов страны.
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Ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно. Выполнить поставленные задачи предстоит до 1 мая этого года.
Путин подчеркнул, что цель такого решения — сохранить наследие международной выставки-форума «Россия» и показать достижения страны в разных направления национальной экономики.
Глава государства поручил продлить до 8 июля проведение форума «Россия» на ВДНХ. Для этого необходимо предусмотреть финансирование и информационное сопровождение.
Россия
Владимир Путин
Выставка-форум «Россия»
Москва
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