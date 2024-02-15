Общество 15 февраля 2024, 20:03 Наследие форума «Россия» сохранят в национальном центре Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума. Решение он принял по итогам встречи с главами муниципальных образований, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент уточнил, что предложения должны поступить от администрация президента России, правительства и исполнительных органов субъектов страны.

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Ответственными назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и руководителя администрации президента Антона Вайно. Выполнить поставленные задачи предстоит до 1 мая этого года.

Путин подчеркнул, что цель такого решения — сохранить наследие международной выставки-форума «Россия» и показать достижения страны в разных направления национальной экономики.

Глава государства поручил продлить до 8 июля проведение форума «Россия» на ВДНХ. Для этого необходимо предусмотреть финансирование и информационное сопровождение.