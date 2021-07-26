В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси

Версия о насильственном крещении Руси князем Владимиром идет вразрез с исторической наукой. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделал секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

«Историческая наука говорит, что это был свободный выбор. Трудно себе представить, что насильно можно укоренить православную веру в сердцах нашего народа, чтобы она стала приносить плоды буквально через несколько лет», — сказал Якимчук.

Свое мнение по этому поводу выразил и глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он подчеркнул, что слова о насильственном крещении Руси связаны не с историей, а с политикой. Легойда добавил, что если сравнивать крещение на Руси и в европейских странах, то у нас все прошло очень мягко, в условиях свободы выбора.

Ранее сообщалось, что день крещения Руси в 2022 году может стать выходным для жителей Севастополя. Такую возможность рассматривает сейчас исполняющий обязанности губернатора города. Он подчеркнул, что на праздник в Севастополе запланировано много интересных мероприятий. День крещения Руси отмечается 28 июля.