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    26 июля 2021, 22:04

    В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси

    Ирэна Колесова

    Версия о насильственном крещении Руси князем Владимиром идет вразрез с исторической наукой. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделал секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

    В РПЦ раскритиковали версию о насильственном крещении Руси

    «Историческая наука говорит, что это был свободный выбор. Трудно себе представить, что насильно можно укоренить православную веру в сердцах нашего народа, чтобы она стала приносить плоды буквально через несколько лет», — сказал Якимчук.

    Свое мнение по этому поводу выразил и глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он подчеркнул, что слова о насильственном крещении Руси связаны не с историей, а с политикой. Легойда добавил, что если сравнивать крещение на Руси и в европейских странах, то у нас все прошло очень мягко, в условиях свободы выбора.

    Ранее сообщалось, что день крещения Руси в 2022 году может стать выходным для жителей Севастополя. Такую возможность рассматривает сейчас исполняющий обязанности губернатора города. Он подчеркнул, что на праздник в Севастополе запланировано много интересных мероприятий. День крещения Руси отмечается 28 июля.