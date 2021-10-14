Сестер насильно отправили в детдом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в городе Бикин двух девочек насильно отправили в детдом. Как заявили в местной администрации, тете, у которой жили сестры после смерти их матери, ранее отказали в опеке. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале.

На опубликованном в социальных сетях ролике видно, как подростки плачут, кричат, и бросаются на сотрудника опеки и полицию, но несмотря на это детей увозят.

После смерти матери девочки временно жили с тетей. Суд отказал женщине в праве на опеку. До этого с ней жили еще пятеро сестер-подростков, но, как рассказали в администрации, женщина выгнала их из-за денежных споров.

Девочкам, по данным СМИ, не нравилось, как тетя тратила деньги, которые выплачивало государство. Сейчас эти девочки находятся в детском доме.

По информации администрации, женщина вместе со своим супругом не следили за детьми: «Девочки всегда были неопрятные, у детей сильные страхи, неадекватное поведение».

По мнению местных властей, сейчас дети нуждаются «в помощи психологов и, возможно, психиатра».

Уголовное дело об истязании четырех мальчиков, находящихся под опекой в семье, возбудили в Алтайском крае. Следователи установили, что мальчики 2007, 2008 и 2010 годов рождения жили в замещающей семье в селе Заковряшино с 2019 по октябрь 2021 года. Длительное время опекуны их систематически избивали, считают в СК. В итоге дети не выдержали истязаний и сбежали из дома.