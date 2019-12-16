«Насильно» остриженный волгоградский школьник помирился с учительницей

Восьмикласснику из Волгоградской области учительница состригла неприлично отросшую челку. В итоге педагога отстранили от работы, сам школьник между тем ни к кому претензии предъявлять не хочет, а родители одноклассников мальчика просят оставить учительницу в покое. В ситуации разбирался «360».

История, произошедшая в школе № 2 в городе Палласовка под Волгоградом, стала резонансной благодаря социальным сетям. Согласно появившейся информации, Гульнара Мутаева поступила непедагогично: она якобы насильно остригла челку восьмикласснику. Так учительница якобы выразила восьмикласснику свою неприязнь.

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По словам директора школы Лидии Авдощенко, учительницу отстранили от работы. В отношении педагога начата служебная проверка. Как пишут в соцсетях, остриженный мальчик чувствует себя обиженным и оскорбленным.

Пострадавший школьник между тем рассказал «360», что никаких негативных чувств у него на самом деле нет. Да и челку ему не учительница стригла.

«Она чуть-чуть там остригла», — рассказал мальчик.

Источник фото: телеканал «360»

По словам школьника, длинные волосы ему в итоге подровняли в парикмахерской. Туда он отправился по собственному желанию. С учительницей мальчик, по его словам, помирился. Никаких взаимных претензий у сторон конфликта не осталось.

К общественности между тем обратились родители одноклассников мальчика. По их словам, педагог, которую обвинили чуть ли ни в издевательствах над ребенком, на самом деле хороший учитель и только благодаря классной руководительнице класс остается дружным. По словам родителей, инцидент давно следует считать исчерпанным.