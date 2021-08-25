Насильника восьмилетней девочки осудили в Перми

В Перми перед судом предстал 53-летний мужчина, которого обвинили в изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Изнасилование произошло прошлым летом в Орджоникидзевском районе. Девочка каталась на велосипеде в частном сектора неподалеку от своего дома. В какой-то момент у нее спустилось колесо и она попросила помощи у знакомого своего отца.

«Воспользовавшись доверительными отношениями с малолетней, находясь в гараже, злоумышленник совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве.

Следующие 15 лет насильник проведет в исправительной колонии строгого режима.