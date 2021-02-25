Насилию в СИЗО и колониях Иркутской области подверглись 75 человек

ФСИН России в ходе проверки выяснила, что 75 человек в СИЗО и колониях Иркутской области подвергались насилию. К этим действиям причастен по крайней мере 41 человек.

Директор ФСИН Александр Калашников на круглом столе в Совфеде заявил, что проверка в Иркутской области продолжается уже полтора месяца. Сотрудники ведомства будут там работать до «полной декриминализации обстановки». Они дадут оценку деятельности каждого должностного лица, который причастен к этой ситуации.

«В частности, в настоящее время по иркутской ситуации опрошено 1145 лиц, установлено 41 лицо, причастное к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия», — сказал Калашников. Его процитировало РИА «Новости».

На прошлой неделе представители ФСИН сообщили об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске. Также на время от обязанностей отстранены его заместитель и замначальника ИК-6. Такие решения приняты из-за избиения заключенных. По факту случившегося открыто девять уголовных дел в отношении сотрудников и заключенных.

В конце января стало известно о незаконных действиях некоторых сотрудников колонии в Иркутской области и противоправных действиях сексуального характера в отношении одного из заключенных.