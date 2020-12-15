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    15 декабря 2020, 18:15

    Закупку со скрытым посланием «дайте заработать» нашли в Петербурге

    Анатолий Минкин, Дарья Новая

    Муниципальное учреждение петербургского района Лиговка-Ямская опубликовала на сайте госзакупок документы тендера для поиска исполнителя санитарной обработки деревьев и кустарников в районе. Однако в документах обнаружили скрытый призыв не трогать закупку и дать заработать.

    Полностью текст призыва звучит следующим образом: «Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!». Он написан белыми буквами на белом фоне, так что увидеть так просто его нельзя.

    Закупку со скрытым посланием «дайте заработать» нашли в Петербурге | Изображение 1
    Источник zakupki.gov.ru

    Подробности случившегося «360» рассказал муниципальный депутат Александр Изотов. Он пояснил, что надпись обнаружил один из жителей, когда администрация района выложила в группе во «ВКонтакте» все документы по госзакупкам.

    «Один житель, видимо, случайно наткнулся. Скорее всего, он выделил текст мышкой и увидел, что есть поле с каким-то текстом», — рассказал депутат.

    Александр Изотов отметил, что вместе со своим коллегой Михаилом Шабалкиным отслеживают все закупки, которые делает администрация и часто находят нарушения, когда выставленные цены выше рынка или покупаются откровенно ненужные вещи.

    «По этой закупке мы тоже направили жалобы, потому что наличие этой фразы вызывает резонанс», — отметил муниципальный депутат.

    Дмитрий Изотов отметил, что сейчас уже непонятно, когда сделали эту запись. Сам он считает, что это просто чья-то глупая шутка.

    Однако на сайте госзакупок документ с выражением «панки хой!» все еще лежит. Сумма, за которую предлагают провести работу, составляет 865 518 рублей. Из шести заявителей победителем стал Денис Круглянко, предложивший за свои услуги 367 845,15 рубля.