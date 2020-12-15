Закупку со скрытым посланием «дайте заработать» нашли в Петербурге

Муниципальное учреждение петербургского района Лиговка-Ямская опубликовала на сайте госзакупок документы тендера для поиска исполнителя санитарной обработки деревьев и кустарников в районе. Однако в документах обнаружили скрытый призыв не трогать закупку и дать заработать.

Полностью текст призыва звучит следующим образом: «Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!». Он написан белыми буквами на белом фоне, так что увидеть так просто его нельзя.

Источник zakupki.gov.ru

Подробности случившегося «360» рассказал муниципальный депутат Александр Изотов. Он пояснил, что надпись обнаружил один из жителей, когда администрация района выложила в группе во «ВКонтакте» все документы по госзакупкам.

«Один житель, видимо, случайно наткнулся. Скорее всего, он выделил текст мышкой и увидел, что есть поле с каким-то текстом», — рассказал депутат.

Александр Изотов отметил, что вместе со своим коллегой Михаилом Шабалкиным отслеживают все закупки, которые делает администрация и часто находят нарушения, когда выставленные цены выше рынка или покупаются откровенно ненужные вещи.

«По этой закупке мы тоже направили жалобы, потому что наличие этой фразы вызывает резонанс», — отметил муниципальный депутат.

Дмитрий Изотов отметил, что сейчас уже непонятно, когда сделали эту запись. Сам он считает, что это просто чья-то глупая шутка.

Однако на сайте госзакупок документ с выражением «панки хой!» все еще лежит. Сумма, за которую предлагают провести работу, составляет 865 518 рублей. Из шести заявителей победителем стал Денис Круглянко, предложивший за свои услуги 367 845,15 рубля.