Мать найденных у костра в «заброшке» детей обнаружили в Чите

Буквально пара дней понадобилась читинским полицейским, чтобы найти мать детей из заброшенного дома в Чите. Они жили там в грязи и холоде три месяца вместе со своим отцом.

Читинский общественник Евгений Федоров рассказал, что маму найденных детей зовут Елена. «Находится сейчас в Ингодинском отделе полиции, как мы поняли. Мы в шоке», — сказал общественник. Он добавил, что уже пообщался с матерью и сестрой жившего в заброшке мужчины. Подробностями этого разговора он делиться пока не стал и пообещал рассказать все позже.

Ранее в заброшенном доме в Чите нашли мужчину с четырьмя детьми. В здании не было отопления. Чтобы как-то согреться, он разводил костер. Сам мужчина рассказал, что был вынужден сбежать от обстоятельств из дома, где он жил с матерью этих детей.

Всего в многодетной семье шесть детей. Оказалось, отец семейства находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Его задержали и отправили в СИЗО, а детей пока отдали органам соцпеки. В школу и детсад они все это время не ходили.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Иван Катанаев рассказал «360», что у мужчины нет документов о том, что это его родные дети. Известно, что ранее отец найденных детей отбывал наказание за хранение наркотиков.