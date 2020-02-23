«Нашла вслепую»: многодетная мать из Мытищ рассказала, как спасла тонущую собаку из ледяной воды

Многодетная мать Алина стала героем не только в глазах своих детей, но и всей страны. Поступок этой женщины попал сначала в Сеть, а затем разлетелся по многочисленным СМИ. Причина такой огласки — неравнодушие к собаке, которая попала в беду. Хвостатый провалился под лед, когда побежал за уткой. Алина не растерялась и ринулась спасать питомца. К счастью, все живы и здоровы.

В выходные в соцсетях появилось видео, где женщина плывет в озере, ломая руками лед. Затем она возвращается на берег с черно-белой собакой. Выбраться из воды им помогли прохожие. Позже выяснилось, что героиня ролика — Алина Наумова. Она живет в подмосковных Мытищах, воспитывает троих детей и работает в медицинском центре педиатром и гастроэнтерологом.

Видео начали репостить в Сети и активно обсуждать. Спасительницу четвероногого друга хвалили и благодарили за смелость. «Умница, значит была уверена в своих силах, здоровья!» — написала одна из пользовательниц.

Среди тех, кто отметил смелость девушки, был и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выложил в Instagram пост с нашумевшим видео. «Защитники и герои — далеко не всегда мужчины. <…> Алина — не только мать троих детей, но и отважный человек!» — подчеркнул Воробьев.

Как рассказала позже сама Алина, в тот день она гуляла в парке с двумя детьми. На озере были утки, которых малыши захотели покормить.

«День был чудесный, солнечный. Держала одной рукой ребенка — страховала, чтобы она за уточками не упала. Другой рукой держала коляску с ребенком и поводок с собакой. Пес на поводке подергивался, хотел очень позвать утку. Ну, в общем, он вырвался вместе с рулеткой у меня из руки и побежал по льду», — рассказала женщина РЕН ТВ.

В какой-то момент лед треснул и пес оказался в воде. Он попытался догнать пернатую вплавь, но понял, что не сможет ее поймать. Сил залезть обратно на твердую поверхность животному уже не хватило. Лед предательски ломался от лап собаки. «Потом ему уже не хватало инерции, и он стал уходить уже потихонечку под воду», — вспоминает Алина.

Сначала все думали, что питомец все же сможет выкарабкаться сам. Пес охотничий породы и довольно сильный. Но потом пятилетняя дочь женщины начала сильно плакать, что любимая собака тонет.

«Ну и как-то все как в дурацком кино в голове. То есть, я понимаю, что сейчас моя собака утонет у меня на глазах, а я просто буду стоять на это смотреть?» — задалась она тогда вопросом.

Долго думать не пришлось. Женщина сняла одежду, оставшись только в штанах и футболке, и отправилась спасать питомца. Под весом лед легко проломился, но когда Алина зашла в воду по грудь, его пришлось ломать руками. К тому моменту хвостатый уже почти ушел на дно.

«Я его не вижу и понимаю, что нырять вслепую тоже как-то неразумно… В общем, нашла его за поводок под водой вслепую. Вытащила, выплыла», — поделилась Алина.

Выбраться на берег помогли девушки, которое и сняли видео, ставшее таким популярным. Они дали хозяйке пса детские пледы, которые у них были с собой в колясках. Затем Алину прикрыли куртками и помогли снять мокрую одежду.

«Побежала я фактически голая в пальто и в ботинках в машину с детьми и собакой. Кто-то кричал: „Давайте вызовем скорую“, но я убежала», — отметила она.

По словам женщины, она очень хорошо плавает и не считает свой поступок каким-то безумством, потому что пес — полноценный член семьи.