Apple, Facebook и Google заподозрили в монополии. Грозят ли проверки нашим IT-гигантам?

На днях конгресс США шесть часов допрашивал топ-менеджеров Apple, Facebook, Google и Amazon в рамках антимонопольного разбирательства. В России же считают, что наоборот стоит поддерживать IT-отрасль.

Как сообщает газета «Известия», американские власти заподозрили крупнейшие IT-компании в неконкурентных практиках. Так основателя Facebook Марка Цукерберга обвинили в том, что он скупает конкурентов (Instagram) и копирует чужие продукты. Также у него есть проблемы с правилами модерации, которые привели к бойкоту более тысячи рекламодателей.

Владельцу Amazon Джеффу Безосу предъявинили обвинение за плагиат идей при продажах через маркетплейс. Глава Apple Тим Кук призвали к ответственности за удаление из App Store приложений, когда у компании появляется подобный продукт. Также ему пришлость отвечать за слишком высокую 30% комиссию для разработчиков приложений. Руководителя Google уличили в том, что компания вмешивается в результаты поисковой выдачи вручную.

Все топ-менеджеры отрицали обвинения в свой адрес. Они заявили, что работают в жесткой конкуренции.

Тем временем Госдума РФ не планирует оказывать давление на российские крупные технологические компании.

«Мы исходим из того, что предприятия IT-отрасли в этот непростой период нуждаются в первую очередь в поддержке, а не в давлении на них и жестких допросах с пристрастием. Кажется, сейчас не то время, когда бизнес следует подвергать каким-то репрессивным мерам», — рассказал председатель комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров открыто раскритиковал Apple за 30% налог на приложения. А спустя пару дней пожаловался об этом в Еврокомиссию.