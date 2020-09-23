«Наших детей приучать к этой гадости не стоит». Милонов раскритиковал бесполые эмодзи

Компания Unicode создала более 200 новых смайлов. Среди них — бородатая женщина и бесполые эмодзи. Депутат Виталий Милонов заявил, что российских детей нужно оградить от таких новинок.

«Новый набор эмодзи — это уже вторая реинкарнация того ада, который нам готовят. Я считаю, что те, кто хотят, будут использовать хоть эмодзи с жрущими друг друга крокодилами. Есть один момент: эмодзи не попадает под возрастное ограничение, ими могут пользоваться дети», — высказался парламентарий.

По его словам, если Германия, США, Португалия или другие страны разрешат своими маленьким гражданам пользоваться подобными смайлами, это их дело.

Я считаю, что мы просто обязаны не допустить появления этой версии эмодзи в смартфонах, которые будут продаваться и устанавливаться в России. Но наших детей приучать к этой гадости совершенно не стоит. Любой честный чиновник обязан запретить эти эмодзи. Если не будут слушаться, тогда запретим iOS либо еще что-нибудь Виталий Милонов.

По его словам, конкуренция — хорошая штука. Поэтому те, кто придут на российских рынок вместо Apple, будут очень благодарны РФ.

«Они будут развиваться, и нам будет легче», — резюмировал Милонов.

Ранее стало известно, что Unicode подготовил для смартфонов 217 новых смайлов. Они появятся в ОС iOS и Android. Большинство из них — вариации на уже существующие. Речь идет об эмодзи, связанных с отношениями. Появятся знаки, показывающие однополую любовь или межрасовые союзы. Из совершенно новых — бородатый человек без пола. То есть мужчина или женщина с бородой станут практически неотличимы. Об этом сообщил РЕН ТВ.